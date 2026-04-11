Fabrizio Miccoli, ex calciatore noto per aver giocato con il Milan e il Palermo, ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua esperienza nel mondo del calcio. Durante l'intervista, ha ricordato un momento difficile legato al suo passato in rossonero, affermando di aver sofferto e di aver deciso di tornare a Lecce. Le sue parole si concentrano su alcuni aspetti della sua carriera calcistica e sulle scelte fatte in quegli anni.

Fabrizio Miccoli, ex calciatore di Milan e Palermo, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato, tra le varie cose, della sua brevissima esperienza nel settore giovanile del Milan, avvenuta dal 1992 al 1994, per poi rifar ritorno Casarano. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Miccoli sul periodo al Milan: «Mi ritro­vai in col­le­gio a Lodi, assieme a tanti ragazzi che avreb­bero fatto strada: Coco, Mare­sca, Daino, Cor­rent. Sof­frivo e non resi­stetti, alla fine della seconda sta­gione ritor­nai a casa». Sul ritorno a Lecce e la risposta della società: «Pen­sai che mi avrebbe preso il Lecce, ma loro mi gela­rono: ‘Non è che qua sarai tito­lare per­ché sei stato al Milan’.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Miccoli: “Milan? Soffrivo, non resistetti e tornai a casa a Lecce, ma loro…”

Marianne Costa: «Non avrei mai scelto i tarocchi, mi hanno scelto loro. Jodorowsky mi disse che non ero pronta: tornai la settimana dopo e uscì Il Carro. Ci siamo messi insieme senza volerlo»Quest’intervista a Marianne Costa è pubblicata sul numero 10 di Vanity Fair in edicola fino al 3 marzo 2026.

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