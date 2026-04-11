L'ex calciatore racconta di un episodio in cui si trovò lasciato solo sul pullman dalla sua squadra, e di un periodo in cui, durante una detenzione, giocava come portiere. In un'altra occasione, ha espresso rammarico per un’offesa rivolta a Giovanni Falcone, riferendo di aver incontrato la sorella e il figlio della vittima, i quali gli hanno perdonato, suscitandogli emozioni profonde.

Ha vissuto una vita spericolata, come Diego Maradona, il suo idolo. Quando Fabrizio Miccoli era bambino, una domenica allo stadio di Via del Mare per un Lecce-Napoli, gli “apparve” Diego: “Come se avessi visto Gesù Cristo – racconta –, una folgorazione. Mi colpì perché era altruista, giocava più per gli assist che per i gol. Decisi che avrei voluto essere come lui”. In buona parte, ci è riuscito. Piede fatato, maglia numero 10, la propensione alle amicizie pericolose, i guai giudiziari, il carcere. Tutto questo Miccoli lo ha raccontato in “Gloria e peccato di un campione”, un libro in uscita per la casa editrice 66thand2nd. “Non l’ho scritto in prima persona, ho contribuito con i miei ricordi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Miccoli: "La Juve mi umiliò lasciandomi da solo sul pullman. In carcere giocavo in porta perché..."

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l'album dei ricordiL'ex fantasista si racconta: Mi vergogno dell'offesa che feci a Giovanni Falcone, ho incontrato sua sorella e suo figlio, mi hanno perdonato e mi sono commosso. In galera mi dissero 'Qui ci ammazziam ... gazzetta.it

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Ciro Miccoli della pizzeria Dai! Brò – Pizza Contemporanea a Taranto (TA), con Oro Nero partecipa a Pizza: Generazione Futuro, iniziativa siglata 50 Top Pizza in collaborazione con Ferrarelle. La ricetta di Ciro si presenta come un viaggio nei sapori della Pug - facebook.com facebook