Nella partita di venerdì sera, i Miami Heat hanno ottenuto una vittoria con un punteggio di 140-117 contro i Washington Wizards. La sconfitta rappresenta il peggior risultato di sempre per i Wizards in una singola gara. La squadra di Miami ha dominato l'incontro, mantenendo un vantaggio consistente per tutta la durata del match.

I Miami Heat hanno inflitto una sconfitta pesantissima ai Washington Wizards nella notte di venerdì, con un punteggio finale di 140-117. Il successo della squadra di Miami, che si trova ora a quota 42 vittorie contro le 39 dei rivali, è stato trainato da prestazioni individuali di alto livello che hanno messo in crisi un gruppo di Washington ormai privo di ogni riferimento, culminando nel raggiungimento del triste primato di peggior formazione della NBA. Il crollo statistico di Washington e il record negativo. La franchigia di Washington ha ufficialmente sancito la propria posizione nell’ultimo gradino della lega dopo il KO subito venerdì notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miami travolge Washington: record nero storico per i Wizards

Anthony , stagione finita con i Washington Wizards?Anthony Davis (hand, groin) is expected to sit out the remainder of the season to get fully healthy for the 2026-27 campaign, via @ChrisBHaynes pic.

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