Francesca Manzini, nota conduttrice e comica, ha condiviso durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip dettagli sulla sua vita sentimentale. Ha spiegato di aver subito violenze da parte dell’ex fidanzato, precisando che quest’ultimo la colpiva con frequenza. La showgirl ha rivelato di aver sofferto molto a causa di queste esperienze, parlando apertamente di episodi di violenza fisica.

Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha raccontato senza filtri una parte molto delicata della sua vita privata. Fin dai primi giorni, la concorrente ha spiegato di non sentirsi pronta a vivere nuove relazioni, confessando di attraversare una fase di chiusura emotiva: si sente bloccata, diffidente, ancora segnata da esperienze sentimentali dolorose. Durante le confidenze con Raimondo Todaro, la Manzini ha parlato apertamente di relazioni passate difficili, lasciando intuire un vissuto complesso che ha inciso profondamente sul suo modo di rapportarsi agli altri. Il racconto choc: violenze e umiliazioni. Nei giorni scorsi, la comica si è lasciata andare a un momento di forte fragilità in confessionale, rivelando di essere stata vittima di violenza da parte di un ex compagno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Mi menava tantissimo”: Francesca Manzini svela la verità sull’ex fidanzato

Chi è Marco Scimìa, l’ex fidanzato di Francesca ManziniMarco Scimìa è l’ex fidanzato di Francesca Manzini, imitatrice e concorrente del Grande Fratello Vip.

Francesca Manzini e Todaro, al GF Vip emergono nuove veritàNella Casa del Grande Fratello, il legame tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro continua a far parlare.

Si parla di: Francesca Manzini, la verità sull’ex fidanzato che la picchiava: Beveva, mi tradiva, mi menava tantissimo, ora è morto.

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