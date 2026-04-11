La pasticceria F.lli Giordano festeggia oggi cinquant’anni dalla sua apertura, avvenuta l’11 aprile 1976 nella zona di Archi a Reggio Calabria. Fondata da due fratelli, l’attività ha mantenuto nel tempo la sua presenza nel settore dolciario della città. La data segna il mezzo secolo di presenza sul mercato e rappresenta un momento di ricordo per la storia commerciale locale.

La pasticceria F.lli Giordano celebra oggi un traguardo fondamentale per la memoria storica di Reggio Calabria, raggiungendo i 50 anni di attività dal momento in cui, l’11 aprile 1976, fu inaugurata la prima sede ad Archi. La storia di questa realtà dolciaria, nata dalla visione dei fratelli Lillo e Peppe, si è trasformata in un pilastro del tessuto sociale e commerciale della città, capace di resistere al tempo attraverso un equilibrio tra maestria artigianale e accoglienza umana. L’evoluzione di un sogno nato ad Archi tra sapienza tecnica e relazioni umane. Tutto ebbe inizio esattamente cinque decenni fa, quando la decisione di investire in una pasticceria-gelateria portò i due fratelli a scommettere sul proprio futuro nel quartiere di Archi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mezzo secolo di dolcezza: il sogno dei fratelli Giordano a Reggio

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