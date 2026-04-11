Mexodus | l’hip-hop e il live looping riscrivono la storia americana

Due artisti portano in scena un'opera teatrale Off Broadway che unisce musica hip-hop e narrazione storica, utilizzando una tecnica di live looping. La produzione si intitola Mexodus e racconta la storia americana attraverso questa combinazione artistica. L’evento si svolge in un teatro di New York, con performance che integrano musica dal vivo e racconto, creando un’esperienza immersiva per il pubblico.

Brian Quijada e Nygel D. Robinson portano la scena Off Broadway con Mexodus, un’opera teatrale che fonde musica hip-hop e narrazione storica attraverso una tecnica innovativa di live looping. Lo spettacolo ricostruisce un capitolo poco noto della storia americana: la rete di rotte verso sud dell’Underground Railroad che permise a migliaia di schiavi di raggiungere la libertà in Messico. L’ingegneria sonora del palcoscenico tra tecnologia e artigianato. Il cuore pulsante della produzione risiede nella capacità dei due artisti di generare l’intera colonna sonora direttamente sul palco, partendo da zero. Quijada e Robinson non si limitano a eseguire brani, ma stratificano voci e strumenti in tempo reale, raggiungendo una velocità sovrumana nel rapping e nelle armonie vocali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mexodus: l’hip-hop e il live looping riscrivono la storia americana Al Carlo Felice la qualifica italiana per il World Hip Hop Dance ChampionshipSabato 21 febbraio il Teatro Carlo Felice ospita l'Italy Hip Hop Dance Championship. Remapping Rome, online il documentario che racconta la scena Hip Hop della Capitale“Remapping Rome: A Hip Hop Story” è il titolo del cortometraggio documentario firmato dalla regista Giulia “Chimp” Giorgi, online da sabato 31...