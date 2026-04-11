Meteo Roma del 11-04-2026 ore 19 | 15

Venerdì 11 aprile 2026 alle 19:15, le previsioni meteo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di tempo stabile al nord. Il cielo risulta generalmente sereno o poco nuvoloso e le temperature sono in lieve aumento. Non sono segnalate precipitazioni o venti di rilievo nella regione. La situazione rimane stabile anche nelle ore serali, con poche variazioni rispetto al resto della giornata.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti Bastia tesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi mi batte sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 11-04-2026 ore 19:15 Meteo Roma del 04-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... Meteo Roma del 04-02-2026 ore 19:15meteo ben ritrovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità sulle regioni in con precipitazioni sparse su Alpi Prealpi... The Untold Story Of The Challenger Crew Cabin