Alle prime ore del mattino, secondo le previsioni, il meteo a Roma per venerdì 11 aprile 2026 prevede condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con temperature che si aggirano intorno ai 10-15°C. Non sono segnalate precipitazioni significative e il vento soffia moderato. La giornata si svolgerà quindi con condizioni climatiche abbastanza miti e soleggiate, tipiche di questa stagione.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio salgo degli addensamenti Bastia tesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o poco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 11-04-2026 ore 06:15

Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo...

Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al...

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