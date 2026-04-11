Meteo ecco quando potrebbe tornare il maltempo al Sud

Un ciclone previsto per lunedì 13 interesserà le regioni del Sud, portando con sé condizioni di maltempo. Le previsioni indicano piogge e venti intensi in diverse aree, con possibili effetti sul traffico e sulle attività quotidiane. La perturbazione durerà almeno fino a metà settimana, secondo le stime degli esperti meteorologici. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti delle previsioni ufficiali.

Il ciclone che lunedì 13 colpirà essenzialmente il nord e le regioni centrali tirreniche determinando precipitazioni diffuse, da martedì 14 sino a venerdì 17 tenderà a localizzarsi dapprima sul basso Tirreno e poi sullo Jonio, andando a determinare anche qui precipitazioni rilevanti al sud e sul medio. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Meteo, ecco quando potrebbe tornare il maltempo al Sud Vlahovic si avvicina al rientro! In settimana torna in gruppo: ecco quando potrebbe tornare tra i convocatiKostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Calciomercato Inter, scout nerazzurri in... Milan, per Cardinale ieri il debutto in Lega. Ecco quando potrebbe tornare a ‘San Siro’Cardinale è arrivato quando erano stati già dibattuti i temi all'Ordine del Giorno. Previsioni meteo per mercoledì 21 gennaio. Insiste il maltempo, soprattutto al Sud Temi più discussi: Addio anticipo d'estate: a Milano tornano pioggia e rischio grandine, ecco quando cambia tutto; Quasi estate ma non dura: arriva ribaltone meteo, ecco dove e da quando; Meteo. Tendenza dopo Pasquetta, si inizia con l'anticiclone subtropicale. Ecco quanto potrebbe durare; Quasi estate ma non dura: arriva il ribaltone, ecco quando cambia tutto. Meteo, weekend estivo con punte di 28°C: quando torna il maltempo, il rischio di venti cicloniciL’anticiclone continua a garantire sull’Italia una fase di tempo stabile e molto mite, con valori termici più vicini a quelli di maggio che ad aprile. Si tratta però ... leggo.it Meteo, è arrivato il caldo. Ma poi si cambia di nuovo: ecco quandoClima stabile e temperature calde in Italia per l'anticiclone africano, che però resisterà solo qualche giorno. Intanto, la bolla ... iltempo.it Buongiorno dal Tirreno, ecco il meteo di oggi secondo il Consorzio LaMMA. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti nel pomeriggio sull'Appennino. Venti: deboli meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve aumento le massime c - facebook.com facebook Meteo, weekend variabile tra Puglia e Basilicata: sole, nuvole e temperature primaverili - News x.com