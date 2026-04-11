A Messina, la coalizione di centrodestra ha espresso critiche nei confronti di Sud chiama Nord, accusando il movimento di adottare approcci diversi nelle campagne elettorali tra i vari comuni coinvolti. Le accuse riguardano la gestione delle attività elettorali e le modalità con cui vengono condotte le iniziative nei diversi territori. La disputa si inserisce nel quadro delle tensioni politiche locali, con la coalizione che punta il dito contro le pratiche del movimento.

La coalizione di centrodestra a Messina ha lanciato un attacco frontale verso Sud chiama Nord, accusando il movimento di gestire le campagne eletali con criteri divergenti tra i vari comuni coinvolti. Il cuore della polemica riguarda la disparità di trattamento tra la gestione del dibattito a Milazzo e quella che sta avvenendo nel capoluogo dello Stretto, dove il candidato del movimento ha comunicato l’impossibilità di partecipare ai confronti pubblici fino al 29 aprile. Asimmetrie politiche tra Milazzo e Messina. Le dinamiche che muovono le elezioni comunali mostrano uno scollamento profondo nelle strategie dei candidati legati a Sud chiama Nord.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, il centrodestra accusa: “Sud chiama Nord gioca a due velocità

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