Messina conti in rosso | il centrosinistra attacca la gestione

Lunedì mattina alle 10:30 si terrà nella Saletta Commissioni di Palazzo Zanca un incontro dedicato alla situazione finanziaria della città. Il centrodestra ha annunciato che parteciperà alla discussione, mentre il centrosinistra ha criticato la gestione dei conti pubblici. L’appuntamento si concentra sui numeri in rosso e sulla sostenibilità del bilancio cittadino, con rappresentanti di vari gruppi politici pronti a confrontarsi sulle cause e le conseguenze della difficile situazione economica.

Lunedì mattina, alle ore 10:30, la Saletta Commissioni di Palazzo Zanca ospiterà un confronto diretto sulla gestione finanziaria di Messina. La candidata del centrosinistra, Antonella Russo, ha convocato una conferenza stampa per esaminare i rilievi emersi dalla Corte dei conti in merito al Piano di riequilibrio comunale. Insieme a lei, interverranno i consiglieri uscenti del Partito Democratico, Calabrò e Russo, con l’obiettivo di analizzare le criticità economiche che colpiscono l’ente locale. Responsabilità gestionale e proposte per la tenuta dei conti. Il fulcro dell’incontro sarà lo studio dettagliato delle osservazioni giunte dagli organi di controllo contabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, conti in rosso: il centrosinistra attacca la gestione Decreto Ucraina, il Centrosinistra attacca sulla fiduciaAGI - La fiducia posta sul decreto Ucraina ha l'obiettivo di nascondere le distanze all'interno della maggioranza e di alzare una coltre di fumo sui... Messina, caos centrosinistra: tre candidati in lizza dopo il noIl centrosinistra messinese si prende altri giorni per decidere il candidato sindaco, mentre il nome di Barbara Floridia esce di scena.