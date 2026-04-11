Mercato Inter Ausilio ha scelto la coppia di portieri della prossima stagione I nomi

Il responsabile sportivo dell'Inter ha deciso di puntare su due portieri per la prossima stagione. La coppia scelta comprende un portiere proveniente dalla squadra di appartenenza e un altro con un passato in diverse squadre italiane. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si basa sulle valutazioni tecniche svolte nelle ultime settimane. La formazione dei portieri sarà composta secondo questa nuova configurazione.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, per Piero Ausilio la coppia di portieri della prossima stagione sarà quella composta da Vicario e Stankovic. L’ Inter si appresta a vivere una delle trasformazioni più profonde dell’era Oaktree. Il reparto che subirà il restyling più radicale nella prossima estate è senza dubbio la porta: con il probabile addio di Josep Martinez e il cambio di gerarchie per Yann Sommer, la dirigenza ha tracciato una linea netta per il 2026. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, Vicario e la porta del futuro. La situazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il progetto tecnico è ormai definito: Guglielmo Vicario è l’obiettivo numero uno per il ruolo di titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Ausilio ha scelto la coppia di portieri della prossima stagione. I nomi Calciomercato Juve, prosegue il casting dei portieri: i nomi presenti nella lista di Comolli per la prossima stagioneMateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve,... Calciomercato Inter, corsa a due per la porta nerazzurra della prossima stagione: Ausilio prepara il blitz. E Sommer…Calciomercato Inter, corsa a due per la porta nerazzurra della prossima stagione: Ausilio prepara il blitz. Temi più discussi: Inter, Ausilio lavora al colpo Diaby: C’è il sì del giocatore, novità sul prezzo dell’Al Ittihad; Calciomercato Inter, assalto a Moncef Zekri; Priorità Inter grande centrocampista: Ecco primo nome. Per prenderlo si pensa a uno scambio; Inter-Roma 6-3 sul mercato, affare da nove giocatori: due new entry. Mercato Inter, accelerata per un colpo a sorpresa: un talento per ChivuZekri al centro del progetto Inter: Ausilio accelera con 4.2 milioni per il terzino sinistro classe 2008 del Mechelen, bloccando la concorrenza della ... spaziointer.it Inter, l'indiscrezione sulla trattativa con il Barcellona per Bastoni: la maxi offerta dalla Spagna però potrebbe non bastareI blaugrana continuano a mostrarsi interessati al braccetto mancino della squadra di Chivu: ecco la presunta proposta economica rilanciata dai media spagnoli 50 milioni di euro non bastano. Per Alessa ... corrieredellosport.it L’Inter si muove con decisione sul mercato in vista della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Tarik Muharemovic. Lo vedreste bene in nerazzurro - facebook.com facebook Mercato, Inter accelera su Moncef Zekri: pronta l’offerta al Mechelen, cifre e dettagli x.com