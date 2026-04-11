Menzione d’Onore per Nori | la voce neo soul che rivoluziona la scena musicale
Eleonora Minichiello, conosciuta come Nori, ha conseguito una laurea con 110 e lode e ha ricevuto una Menzione d’Onore. La cantante si sta facendo strada nella scena musicale con il suo stile neo soul. La sua formazione accademica si affianca alla crescita artistica, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La sua presenza si fa sempre più sentire nel panorama musicale nazionale.
Laurea, 110 e lode, Menzione d’Onore. Eleonora Minichiello, ma meglio chiamarla Nori. Segnate il nome. Classe 2001, nata ad Avellino: tira dritta tra le nuove leve. Si porta a casa la laurea di Secondo livello in “Popular Music - Canto PopRock” al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Tesi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Milioni di stream su Spotify, nessun live, più di 30 canzoni in tre mesi: il mistero della voce neo-soul che ha conquistato il web
Respirare Musica: la masterclass che rivoluziona la voceDue giorni consecutivi, giovedì 5 e venerdì 6 marzo, vedranno l’auditorium Isaia Billé trasformarsi in un laboratorio avanzato di fisiologia vocale.