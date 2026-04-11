Menzione d’Onore per Nori | la voce neo soul che rivoluziona la scena musicale

Eleonora Minichiello, conosciuta come Nori, ha conseguito una laurea con 110 e lode e ha ricevuto una Menzione d’Onore. La cantante si sta facendo strada nella scena musicale con il suo stile neo soul. La sua formazione accademica si affianca alla crescita artistica, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La sua presenza si fa sempre più sentire nel panorama musicale nazionale.