Nella giornata di ieri si è svolta la 174esima Festa della Polizia presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Lodi, con la partecipazione delle autorità locali. Nel corso dell’evento sono stati condivisi dati riguardanti le attività di contrasto alla criminalità: si registra un calo negli arresti e nelle denunce, mentre sono stati sequestrati 20 chili di droga in più rispetto al periodo precedente. Inoltre, sono state effettuate oltre 150 espulsioni di persone irregolari.

La Facoltà di Medicina Veterinaria di Lodi ha ospitato ieri la 174esima Festa della Polizia, alla presenza delle principali autorità del territorio. L’appuntamento è stato occasione per tracciare il bilancio delle ultime attività svolte e consegnare riconoscimenti al personale. Nel 2025 e nei primi mesi di quest’anno la Polizia ha gestito in media 15 chiamate al giorno per richieste di aiuto, oltre alle segnalazioni giunte tramite applicazioni digitali. Effettuati 62 arresti e denunciate 799 persone in stato di libertà (72 gli arresti e 590 le denunce nel 2024). Particolarmente intensa l’attività della Squadra Mobile, che nel 2025 ha eseguito 41 arresti e denunciato 128 persone (contro 144 e 35 l’anno precedente), con 14 divieti di avvicinamento (4 nel 2024). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meno arresti e denunce in aumento. Sequestrati 20 chili di droga in più. Oltre 150 le espulsioni di irregolari

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