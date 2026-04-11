Da mesi, il governo si trova in una fase di stallo, senza annunci concreti o azioni decisive che possano rassicurare gli italiani. La leader del governo ha espresso intenzioni di prolungare il suo mandato, mentre tra i parlamentari si discute sulla possibilità di maturare la pensione più rapidamente. Intanto, il paese attende risposte chiare su temi chiave, ma ancora non si intravede una direzione definita.

Ve bene che vuole battere il record di longevità. Va bene che i parlamentari vogliono maturare la pensione. Va bene infine che è bello viaggiare per il mondo e frequentare i grandi della Terra. E, però, per fare tutto questo, Giorgia Meloni ha un piccolo problema: che cosa dire agli italiani per un altro anno e mezzo? Il problema del famoso “racconto”. Che poi si sostanzia nelle cose concrete. E qui casca l’asino. Le idee scarseggiano, di grandi riforme nemmeno l’ombra. I soldi per fare cose importanti non ci sono. E adesso – questa è la novità forse più importante della fase – sta crollando l’impalcatura di cartapesta su cui si reggeva la narrazione della statura internazionale della presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni, e il dilemma di non sapere cosa dire gli italiani per un altro anno e mezzo

Gasperini: “Non so dire cosa succederà tra un mese e mezzo, sicuramente gli infortuni ci hanno penalizzato molto”Vigilia di campionato per la Roma, con Gian Piero Gasperini intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Pisa.

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Le idee scarseggiano, di grandi riforme nemmeno l’ombra, e anche la narrazione della statura internazionale sta crollando. Dunque, che fare?Le idee scarseggiano, di grandi riforme nemmeno l’ombra, e anche la narrazione della statura internazionale sta crollando. Dunque, che fare? linkiesta.it

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“Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis alla domanda del giornalista del media americano - facebook.com facebook

Cingolani è caduto sull'America First di Meloni - "La premier lo aveva avvertito che il Michelangelo Dome stava irritando Washington, come le era stato detto da Rubio e Vance". Così la sovranista Meloni ha preferito danneggiare l'Italia per favorire Trump x.com