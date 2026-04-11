Il 27 marzo scorso, nella chiesa di Melicucco, si è svolta la Via Crucis della pace e dell’inclusione. L’evento è stato organizzato dal gruppo giovanile parrocchiale, che ha contribuito con riflessioni scritte e preghiere elaborate dai giovani stessi. Durante la cerimonia, i partecipanti hanno ascoltato i pensieri e le parole di ragazzi che hanno affrontato temi legati alla pace, alla tolleranza e all’accoglienza.

Melicucco – Il 27 marzo scorso, all’interno della chiesa di Melicucco RC si è svolta la Via Crucis con le riflessioni elaborate dai giovani, capaci di toccare temi profondi attraverso argomentazioni e preghiere nate dal loro animo. È questo, lo spirito che ha caratterizzato l’iniziativa promossa dal gruppo giovanile parrocchiale di Melicucco, che ha animato la Via Crucis della pace e dell’inclusione, in collaborazione con il parroco Don Pasquale Galatà. L’evento, organizzato con impegno, dedizione e autentico spirito di servizio, ha rappresentato un momento intenso e profondamente partecipato per l’intera comunità. Tutti i gruppi parrocchiali, dai più piccoli agli adulti, si sono ritrovati in un unico cammino di fede, preghiera e riflessione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Melicucco. Il gruppo giovanile parrocchiale protagonista della Via Crucis della pace e dell’inclusione

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