Medioriente | shock petrolifero avrà strascichi anche con de-escalation

Un nuovo shock nel settore petrolifero si prospetta nel Medio Oriente, anche se si dovessero ridurre le tensioni nella regione. Secondo gli analisti, la strategia di de-escalation potrebbe portare a risultati positivi grazie a un atteggiamento prudente, ma i negoziati di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran rimangono complicati e non sono considerati facili. La situazione resta sotto stretto controllo, con possibili ripercussioni sui mercati energetici globali.

Secondo Barclays, la strategia di de-escalation in Medio Oriente potrebbe avere successo, favorita da un posizionamento prudente, tuttavia, i negoziati di pace Usa -Iran non saranno facili. I mercati azionari hanno recuperato più di quanto il petrolio abbia recuperato e il mercato dei tassi di interesse rimane in allerta. Nel frattempo, le elezioni in Ungheria offrono l’opportunità di modificare le dinamiche dell’UE e di riportare l’attenzione sull’Ucraina. Cessate il fuoco e il rally dei mercati azionari. Il cessate il fuoco di due settimane annunciato martedì sera ha innescato un rally nei mercati azionari e ha “rafforzato la ‘Trump put’ prevalente”, osservano gli analisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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