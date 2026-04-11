Media Usa | Se Iran disposto a negoziare Vance ha linee guida chiare date da Trump

Alla vigilia di un confronto diplomatico tra Stati Uniti e Iran, il vicepresidente americano ha incontrato a Islamabad il premier pakistano. Durante l'incontro, sono stati discussi aspetti legati alle possibili negoziazioni con l’Iran, con riferimenti a linee guida fornite dall’amministrazione precedente. I media statunitensi hanno riferito che, qualora Teheran fosse disposto a dialogare, ci sarebbero indicazioni chiare da parte degli Stati Uniti.

Alla vigilia del delicato confronto diplomatico tra Stati Uniti e Iran, il premier pakistano Shehbaz Sharif ha incontrato a Islamabad il vicepresidente americano JD Vance, in un vertice che segna un passaggio chiave nei tentativi di favorire il dialogo nella regione. L’incontro si è svolto nella capitale Islamabad, prima dei colloqui tra delegazioni. Secondo quanto riferito dal governo pachistano, il primo ministro ha ribadito la disponibilità del Paese a svolgere un ruolo attivo di facilitazione tra le parti, con l’obiettivo di contribuire a una pace duratura. Sharif ha sottolineato l’impegno di Islamabad nel sostenere ogni iniziativa utile ad avvicinare Washington e Teheran, in un contesto regionale segnato da tensioni persistenti ma anche da rinnovati tentativi di dialogo diplomatico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Media Usa: “Se Iran disposto a negoziare, Vance ha linee guida chiare date da Trump” Iran, media: “Usa pronti ad attaccare già sabato, ma Trump non ha ancora deciso”Roma, 19 febbraio 2026 – Sul Medio Oriente soffiano venti di guerra sempre più forti. Leggi anche: L'Iran non cede all'ultimatum: "Distruzione totale se Usa attaccano le centrali". Ma si comincia a negoziare