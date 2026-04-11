Media navi della Marina Usa attraversano Hormuz per la prima volta

Diverse navi della Marina statunitense hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime ore. La notizia è stata diffusa su X dal giornalista di Axios, Barak Ravid, che ha citato un funzionario degli Stati Uniti. Si tratta di un evento che non si verificava da tempo e rappresenta un passaggio significativo in un'area strategicamente importante. Le navi statunitensi hanno percorso il tratto senza incidenti, secondo quanto riferito.

"Diverse navi" della Marina statunitense hanno attraversato in queste ore lo Stretto di Hormuz: lo indica su X Barak Ravid, giornalista di Axios, citando un funzionario Usa. Il movimento, aggiunge, "non è stato coordinato con l'Iran", ed è la prima volta che una mossa di questo tipo avviene dall'inizio della guerra.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Media, navi della Marina Usa attraversano Hormuz per la prima volta Leggi anche: Navi da guerra Usa attraversano Hormuz, il giallo del segnale satellitare del cacciatorpediniere scomparso all'improvviso Hormuz, marina Usa: “Respinte richieste di scortare navi”La Marina americana ha respinto diverse domande, descritte come “quotidiane”, da parte di compagnie di navigazione che chiedevano di essere scortate... Hormuz, passate solo 4 navi con carico secco. Iran: due rotte per evitare mine. Ue: no a pedaggi