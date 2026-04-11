Weston McKennie ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo aver conquistato un ruolo importante nella squadra di calcio. In un’intervista, il centrocampista ha affermato che l’allenatore attuale è il migliore che abbia avuto, sottolineando come lui gli dia sicurezza in campo. Le sue parole arrivano dopo un periodo in cui ha ricevuto critiche e ha dovuto dimostrare il proprio valore, consolidando così la sua posizione nella rosa.

Weston McKennie rompe il silenzio e lo fa con la fierezza di chi ha trasformato lo scetticismo in un’armatura. Il centrocampista della Juventus, primo statunitense a vestire la maglia più pesante d’Italia, ha affidato a DAZN il racconto di una metamorfosi che va oltre il rettangolo di gioco. È il grido di chi è stato giudicato troppo in fretta: «I fatti parlano da soli, mostrano ciò che ho fatto finora», ha sentenziato il texano, con la freddezza di chi ha imparato a ignorare il rumore di fondo delle critiche per concentrarsi sulla scalata verso l’élite. Il fulcro di questa rinascita ha un nome e un cognome: Luciano Spalletti. Tra il tecnico e il calciatore è scoccata una scintilla che profuma di rispetto ancestrale e saggezza tattica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - McKennie, l’anima della Juve: “Spalletti è il migliore, mi dà sicurezza”

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