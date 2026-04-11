Maxi esercitazione internazionale dei vigili del fuoco | squadre da tutta Italia a Pisa per la certificazione Onu
Da domenica 12 a venerdì 17 aprile, la provincia di Pisa ospiterà una grande esercitazione internazionale dei vigili del fuoco. Squadre provenienti da tutta Italia si riuniranno nella città toscana per partecipare alla seconda ‘pre-exercise’ nazionale dedicata ai moduli Usar Italy, finalizzata al conseguimento di una certificazione Onu. Per una settimana, il Comando locale coordinerà le attività di soccorso e addestramento, trasformando Pisa nel centro di un'importante simulazione di emergenza.
La provincia di Pisa si trasforma per una settimana nel centro nevralgico del soccorso d’eccellenza. Da domenica 12 a venerdì 17 aprile, il Comando dei vigili del fuoco di Pisa coordinerà la seconda ‘pre-exercise’ nazionale per i moduli Usar Italy (Urban Search and Rescue).L’attività è un.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Maxi incendio boschivo: dieci squadre dei vigili del fuoco sul posto