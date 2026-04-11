Il confronto tra alcuni esponenti politici è tornato al centro dell’attenzione, con il leader di un partito che ha invitato un collega a mantenere la calma. La risposta di un altro senatore di Fratelli d’Italia è stata diretta, definendo il suo interlocutore poco credibile nel lanciare veti. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge le posizioni di vari esponenti politici nel Parlamento italiano.

Matteo, stai sereno. E’ questo il senso della replica che il capo dei senatori di FdI, Lucio Malan, dedica a un Renzi in modalità mania di protagonismo. Tra un endorsment a Silvia Salis e uno sfogo contro la premier Meloni, il leader di Italia Viva parla a getto continuo alla kermesse ‘La primarie delle idee’. Detta agende al centrosinistra, al centrodestra, decide che le primarie del campo largo ci saranno, lancia veti e scomuniche. E in versione Nostradamus preconizza vittorie e sconfitte per le prossime elezioni del 2027. Insomma, va a ruota libera e a vanvera, soprattutto quando pretende di entrare in casa d’altri da padrone di casa. Si improvvisa kingmaker del campo largo, ruolo che nessuno in verità gli ha dato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Matteo stai sereno: Renzi si scaglia contro La Russa, Malan lo stende: “Sei il meno credibile a lanciare veti”

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