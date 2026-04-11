Matteo Inzaghi, giornalista e conduttore di Rete55, presenterà il suo nuovo libro intitolato

Il giornalista Matteo Inzaghi, attualmente alla guida di Rete55, presenterà il suo nuovo volume intitolato Flashback nella città di Varese, presso la sede degli Alpini situata in via Alpini 1, a breve distanza da Piazza. L’appuntamento è fissato per sabato 11 aprile alle ore 11.00 e si concentrerà su un’analisi profonda del cinema statunitense come specchio delle trasformazioni sociali avvenute negli anni Ottanta. L’opera pubblicata da De Piante Edizioni parte da un interrogativo che risuona ancora oggi, evocando la riflessione contenuta nella canzone di Raf che, verso la fine del decennio scorso, indagava proprio cosa sarebbe rimasto di quegli anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matteo Inzaghi a Varese: il cinema che svela il mito USA anni ’80

Sophia Loren, al San Carlo il libro che racconta 80 anni di cinema e mito internazionalePresentato il volume curato da Marcello Garofalo con 560 fotografie rare e l’analisi di 98 film: il progetto della Film Commission Regione Campania...

Silvia Pinelli racconta il padre, vittima dell’80, in un incontro tra cinema e ricordo a VareseVenerdì 6 febbraio, alle ore 18, la sede di unaltrastoriaVArese in via Francesco Del Cairo 34 a Varese diventa palcoscenico di un incontro tra...

Argomenti più discussi: Flashback, il cinema che racconta cosa resta degli anni Ottanta; Economia della Salute, per una Sanità Sostenibile - Speciale Rete 55; Il Festival Quale futuro vogliamo costruire? farà tappa alla LIUC con Giorgetti; Varese: Controlli a tappeto tra stazioni e Villa Augusta.

Il cinema americano Anni 80 come non l'avete mai visto. Matteo Inzaghi porta il suo Flashback alla serata con l'autore organizzata da LAMPI BLU - facebook.com facebook