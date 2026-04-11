AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Il tema scelto per l'edizione 2025 è "Sperimentare e comunicare la solidarietà". "Gli adolescenti - si legge in una nota del Quirinale - si confermano gli interpreti più sorprendenti e spontanei di questo valore. Nonostante persista un luogo comune che li descrive come distanti dall' impegno sociale, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Per loro la solidarietà è un'immagine a colori, che si declina in molteplici forme. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella sceglie i nuovi giovani alfieri della Repubblica

I nuovi alfieri della Repubblica, quattro giovani lombardi premiati da Mattarella: chi sono e le loro storieMilano, 11 aprile 2026 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani...

Mattarella premia 28 giovani Alfieri della Repubblica: storie di impegno e solidarietàABBONATI A DAYITALIANEWS Il riconoscimento del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assegnato 28 Attestati...

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Mattarella: Rimettere al centro il diritto, servono spiriti indipendenti e coraggiosiVi è l'esigenza di rimettere al centro la persona, i valori umani e universali, il senso di comunità che accresce il valore delle relazioni tra le persone, del rispetto e del reciproco riconoscimento ... tg24.sky.it

Mattarella sceglie 28 'Alfieri', giovani protagonisti di una solidarietà inclusiva. Ecco chi sono e le loro storie. #ANSA x.com

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