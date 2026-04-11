Il Presidente della Repubblica ha annunciato che due giovani calabresi sono stati scelti come Alfiere per il loro impegno civile nel 2025. Tra i 28 cittadini premiati, i due sono stati riconosciuti per le azioni compiute nel corso dell’anno. La cerimonia di premiazione si terrà nei prossimi giorni, con il presidente presente per consegnare i riconoscimenti.

Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha selezionato due giovani provenienti dalla Calabria tra i 28 cittadini che riceveranno il riconoscimento di Alfiere della per l’impegno civile dimostrato durante il 2025. I premiati, scelti per la loro capacità di trasformare gesti di solidarietà e altruismo in motori di cambiamento sociale, provengono rispettivamente dal Reggino e dal Cosentino. L’impatto del civismo sul territorio: dalla tutela marina alla responsabilità sociale. A Roccella Jonica, il dodicenne Rocco Antonio Commisso ha attirato l’attenzione delle istituzioni per un intervento diretto a salvaguardia dell’ecosistema marino. Durante una navigazione con il padre, il ragazzo si è accorto di una tartaruga Caretta caretta ferita e intrappolata in scarti di plastica, derivanti da reti e palangari da pesca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella premia il coraggio: due giovani calabresi sono Alfieri

Alfieri della Repubblica 2025, Mattarella premia 28 giovani: due calabresi e un siciliano simbolo di solidarietàCi sono anche tre giovani del Sud, due calabresi e una siciliana, tra i protagonisti dell’edizione 2025 degli Alfieri della Repubblica.

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