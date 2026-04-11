Mattarella Cassazione | via il depistaggio per l’ex agente Piritore

La Corte di Cassazione ha deciso che non ci sono prove sufficienti per accertare il reato di depistaggio nei confronti di un ex agente coinvolto nelle indagini sull’omicidio del presidente della Regione siciliana. La decisione riguarda Filippo Piritore, che era stato accusato di aver tentato di ostacolare le indagini sul delitto avvenuto alcuni anni fa. La sezione ha respinto l’accusa di depistaggio avanzata contro di lui.

La sesta sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che non sussistono le basi legali per configurare il reato di depistaggio nei confronti di Filippo Piritore, coinvolto nelle indagini relative all’assassinio del presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella. La decisione, che ribalta i precedenti passaggi giudiziari, chiude la fase dei domiciliari per l’ex funzionario della Squadra mobile di Palermo, analizzando nel dettaglio la gestione di una prova fondamentale raccolta subito dopo l’aggressione in via Liberta’. Al centro della vicenda che ha impegnato i magistrati si trova un reperto materiale: un guanto rinvenuto all’interno della Fiat 127 utilizzata dai killer per l’attentato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella, Cassazione: via il depistaggio per l’ex agente Piritore Omicidio Piersanti Mattarella, la Cassazione: "Non è provato il depistaggio di Piritore"Il depistaggio non si configura di fronte al falso, sebbene questo sia conclamato: serve dimostrare pure che le parole di un indagato abbiano... Piritore rischia il giudizio immediato: depistaggio nell'omicidio di Piersanti MattarellaAGI - La procura di Palermo ha sollecitato il giudizio immediato per Filippo Piritore, 75 anni, l'ex prefetto di Isernia sotto inchiesta per... Temi più discussi: Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari; Delitto Mattarella, indizi insufficienti: Su Piritore solo congetture; Stalking prescritto: Deve risarcire l’ex; Rassegna stampa 11-04-2026 edizione Messina. Delitto Mattarella, la Cassazione sconfessa l'arresto dell'ex prefetto PiritoreRespinta l’accusa di depistaggio: tesi «congetturale» segnata da «plurimi elementi di contraddittorietà e illogicità» ... gazzettadelsud.it Referendum, la telefonata di Meloni a Mattarella. Poi il via libera del Colle che chiede «rispetto» per la CassazioneNon ha avuto il minimo dubbio Giorgia Meloni nel convocare il Consiglio dei ministri ieri mattina per modificare il testo del quesito referendario in tutta fretta, poche ore dopo la decisione della ... roma.corriere.it Da Marsciano al Quirinale: il 18enne Ludovico nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Nicole Minetti, l'igienista dentale del caso Ruby graziata da Mattarella per "motivi umanitari" x.com