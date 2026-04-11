Il Presidente della Repubblica si trova a Praga per una visita ufficiale, durante la quale ha percorso alcune strade della capitale ceca. Nel frattempo, in Italia, si commemorano i 174 anni della Polizia di Stato e si affrontano le questioni relative ai salari nel mercato del lavoro. La visita si inserisce in un quadro di relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Il Presidente della Sergio Mattarella si trova oggi nella capitale ceca per una visita ufficiale che ha il Capo dello Stato passeggiare tra le vie di Praga, mentre in Italia si celebrano i 174 anni della Polizia di Stato e si discute dell’andamento dei salari nel mercato del lavoro. Parallelamente, il dibattito sull’imparzialità del servizio pubblico televisivo si è riacceso a seguito di un acceso confronto avvenuto durante una trasmissione Rai tra un esponente del Partito Democratico e un noto conduttore. L’agenda diplomatica di Mattarella tra istituzioni ceche e incontri con la cittadinanza. Sotto una leggera caduta di neve, il Presidente della ha percorso il celebre Ponte Carlo durante la sua permanenza a Praga questo venerdì 10 aprile 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella a Praga tra diplomazia e il tributo alla Polizia di Stato

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