Matera abbatte le barriere | arriva il digitale per i cittadini sordi

Il Comune di Matera ha annunciato che martedì 14 aprile 2026 alle 15.30 si terrà nella Sala Mandela la presentazione di un nuovo progetto sperimentale dedicato all’accessibilità digitale per i cittadini sordi. L’iniziativa mira a integrare strumenti digitali per facilitare la comunicazione e l’accesso ai servizi pubblici. La manifestazione vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione e di esperti nel settore.

Il Comune di Matera ospiterà martedì 14 aprile 2026, alle ore 15.30, la presentazione ufficiale di un progetto sperimentale che punta a trasformare l’accessibilità digitale nella Sala Mandela. L’iniziativa prevede l’introduzione di un sistema di videocomunicazione per collegare da remoto gli interpreti della Lingua Italiana dei Segni (LIS) con i cittadini sordi che devono interagire con gli uffici e i servizi pubblici locali. Tecnologia digitale al servizio dell’inclusione sociale. L’obiettivo primario di questo intervento tecnologico è abbattere le barriere comunicative che ancora separano una parte della popolazione dagli operatori della pubblica amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera abbatte le barriere: arriva il digitale per i cittadini sordi L’arte che abbatte le barriere. Gli studenti incontrano il carcere“Incontro con il carcere“ è il progetto pilota formulato dall’istituto Carlo Porta (liceo economico sociale) per i 22 studenti della classe quarta GS... Leggi anche: Empoli, il calcio abbatte le barriere: nasce l’Academy Special per i più giovani