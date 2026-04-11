Rory McIlroy ha dominato il secondo giro del Masters ad Augusta, portandosi a casa un vantaggio di sei colpi sulla concorrenza. La sua performance ha segnato un record, lasciando gli avversari distanti e assicurandosi una posizione di leadership nel torneo. La giornata è stata caratterizzata da un gioco solido e preciso, che ha permesso al golfista di incrementare il suo punteggio e di consolidare la sua presenza in vetta alla classifica.

Rory McIlroy ha letteralmente spaccato il campo ad Augusta, staccando la concorrenza con una prestazione sovrumana durante il secondo giro del Masters. Il nordirlandese, che aveva già iniziato la competizione in testa insieme a Sam Burns, ha messo a segno un punteggio di 7 colpi sotto il par, raggiungendo un totale di -12. La sua superiorità è diventata iconica alla buca 17, dove un approccio perfetto ha trasformato un colpo difficile in un birdie da copertina. Un distacco senza precedenti nella storia del torneo. La voragine aperta dal campione in carica è tale da riscrivere i parametri storici della competizione. Con un vantaggio di 6 colpi sul gruppo inseguitore, McIlroy stabilisce il distacco più ampio mai registrato tra il leader e il secondo classificato a metà del percorso nel Masters. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Masters: McIlroy travolge Augusta con un distacco storico di 6 colpi

McIlroy e Burns dettano il passo al Masters di Augusta. Scheffler e Schauffele in agguatoSono Sam Burns e Rory McIlroy a dettare il passo al Masters dopo la prima giornata.

Si parla di: Masters 2026, McIlroy difende la Green Jacket ad Augusta.

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