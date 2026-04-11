masters la leggenda delle paralimpiadi

Oksana Masters è un’atleta che ha conquistato numerosi successi alle Paralimpiadi. La sua carriera si distingue per una serie di medaglie vinte in diverse discipline sportive. La sua storia personale include interventi chirurgici e una doppia amputazione a causa di condizioni mediche. Ha partecipato a più edizioni delle Paralimpiadi, ottenendo risultati significativi e consolidando il suo ruolo tra i protagonisti dello sport paralimpico.

Esistono atleti che vincono per talento, altri per ostinazione. E poi esiste Oksana Masters, che vince perché ha trasformato il proprio corpo in un campo di battaglia dove la resa non è mai stata un’opzione. Se lo sport ha un volto che racconta la capacità umana di riscrivere il destino, quel volto è il suo. Nata nel 1989 in Ucraina, a pochi chilometri dal reattore di Chernobyl, Oksana è venuta al mondo segnata dalle radiazioni: emimelia tibiale (gambe prive di ossa portanti), dita palmate, un solo rene. I suoi primi sette anni sono stati un inferno di orfanotrofi, abusi e fame, fino all’incontro che le ha salvato la vita: l’adozione da parte di Gay Masters, una logopedista americana che l’ha portata con sé negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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