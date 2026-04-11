Venerdì 17 aprile alle 18, nello spazio espositivo del mudaC di Carrara, si terrà la presentazione ufficiale di

Venerdì 17 aprile alle ore 18, lo spazio espositivo del mudaC di Carrara ospiterà la presentazione ufficiale di Derma, l’ultimo lavoro solista del batterista Massimiliano Furia. L’evento, che si terrà presso il museo situato in via Canal del Rio, prevede una performance dal vivo seguita da un momento di confronto attraverso un talk dedicato alla ricerca sonora dell’artista. Il progetto nasce dalle sessioni di registrazione avvenute nel luglio scorso, sfruttando le caratteristiche acustiche della struttura di via Canal del Rio. La realizzazione tecnica dell’opera ha il coinvolgimento di diversi professionisti: Paolo Monti ha curato la produzione, il mixaggio e il mastering delle tracce audio, mentre le riprese video sono state affidate a Roberto Beani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massimiliano Furia al mudaC: il ritmo puro tra corpo e silenzio

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