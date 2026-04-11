Massese e Cenaia | scontro decisivo per la salvezza in Eccellenza
Domenica 12 aprile alle ore 15:00 si svolgerà la partita tra la Massese e il Cenaia 1969, una sfida che può determinare la permanenza in Eccellenza toscana per entrambe le squadre. La gara si gioca in un momento cruciale della stagione, con i punti in palio che potrebbero influenzare la classifica finale. La partita si disputerà sul campo della squadra ospitante.
La sfida per la salvezza nell’Eccellenza toscana vede protagonisti la Massese e il Cenaia 1969, con un impegno decisivo fissato per domenica 12 aprile alle ore 15:00. Il confronto si terrà presso il campo del Comunale Giampiero Vitali di Massa, dove la squadra guidata da Pantera cercherà di allontanare il pericolo retrocessione affrontando i padravieri del torneo che occupano l’ultima posizione. L’equilibrio della classifica e le designazioni arbitrali. Il quadro tecnico della quindicesima giornata di ritorno evidenzia un distacco netto tra le due formazioni in lotta per la permanenza nella categoria. La Massese, attualmente quinta dal basso con un bottino di 30 punti, deve affrontare un avversario che attraversa un momento di profonda difficoltà sportiva, dato che il Cenaia 1969 si trova a quota 20 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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