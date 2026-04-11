Mario Kart World riceve l’aggiornamento 1.61 | ecco le novità più importanti

L'ultimo aggiornamento di Mario Kart World, versione 1.6.1, è stato rilasciato recentemente. L'update introduce alcune modifiche e miglioramenti al gioco, anche se non presenta cambiamenti di grande rilievo. Questa versione si concentra su aggiornamenti tecnici e correzioni di bug, senza apportare modifiche drastiche alle funzionalità principali. Gli utenti possono scaricare l'aggiornamento attraverso le piattaforme di distribuzione digitale ufficiali, senza particolari restrizioni.

Il mondo di Mario Kart World continua ad evolversi con l’arrivo dell’aggiornamento 1.6.1, un update meno appariscente ma comunque fondamentale. Dopo il ricco update 1.6.0, che aveva introdotto contenuti significativi, Nintendo torna con una patch più mirata alla stabilità. Non ci sono nuove modalità o contenuti visibili, ma interventi tecnici pensati per migliorare l’esperienza di gioco. Si tratta di un aggiornamento che lavora “dietro le quinte”, ma che incide su aspetti cruciali. Disponibile tra il 9 e il 10 aprile 2026, è già scaricabile gratuitamente per tutti. Un passo importante per consolidare quello che è già uno dei titoli di punta della nuova generazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Mario Kart World riceve l’aggiornamento 1.6.1: ecco le novità più importanti

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Mario Kart World riceverà presto una modalità aggiuntiva molto nota ai fan “storici”?Una possibile novità in arrivo per Mario Kart World sta facendo discutere la community dei fan.

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Mario Kart World ha ricevuto l'aggiornamento 1.6.1, vediamo i cambiamenti applicatiMario Kart World si aggiorna ancora in queste ore con l'arrivo del nuovo update 1.6.1 che si presenta principalmente correttivo, dopo l'aggiornamento maggiore del mese scorso. multiplayer.it

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Mario Kart World ha ricevuto l'aggiornamento 1.6.1, vediamo i cambiamenti applicati Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 1.6.1 a Mario Kart World in queste ore, effettuando un update meno evidente rispetto al precedente e più votato a correzioni e aggius - facebook.com facebook

Io sono in grandissimo fan, da sempre, di #MarioKart. Il problema secondo me è che dopo 50h di gioco, fare sempre gli stessi circuiti annoia, non tanto i rettilinei. Da un gioco che costa 90€ mi sarei aspettato aggiornamenti costanti con ALMENO, nuovi circuiti. x.com