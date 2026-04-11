Mario Biondi torna al Teatro Regio

Quest’anno il cantante italiano celebra vent’anni di carriera. La sua attività musicale è iniziata con il singolo “This is What You Are”, incluso nell’album “Handful of Soul”. Recentemente, è tornato a esibirsi al Teatro Regio, un palcoscenico che ha ospitato molte sue performance. La sua voce calda e riconoscibile nel genere soul-jazz ha contribuito a definire il suo percorso artistico.

Quest’anno MARIO BIONDI, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”. Da quel 2006, la carriera del crooner non.🔗 Leggi su Parmatoday.it Mario Biondi Live al Teatro Team di BariQuest’anno MARIO BIONDI, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera... Leggi anche: Mario Biondi torna il 10 marzo con l’album “Prova d’autore”