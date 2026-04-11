Durante il Festival di Cannes, l'attrice ha commentato di aver conquistato più di un uomo usando l'italiano come modo di comunicare. La sua presenza sul red carpet ha attirato l’attenzione per la naturalezza e il sorriso che ha mostrato durante la sessione fotografica. In passato, ha anche condiviso di non aver mai scelto musica romantica per le sue foto, preferendo invece un approccio più autentico e diretto.

M arina Foïs non ha richiesto le note morbide di uno chansonnier, quando si è trattato di trovare la colonna sonora per scattare le foto che vedete in queste pagine. Ha voluto Lucio Dalla e Jovanotti. Isabelle Huppert diventa “La donna più ricca del mondo”: il trailer del film ispirato allo scandalo Bettencourt X Leggi anche › Isabelle Huppert è “La donna più ricca del mondo”: «Si può essere madre senza avere istinto materno» Marina Foïs è parecchio italiana, anche se in Italia lavora poco (e se ne dispiace), ma è molte altre cose. In questa intervista ci racconterà della sua identità plurale e della sua appartenenza alla grande famiglia sovranazionale degli esuli («una condizione che ti dà un rapporto col mondo che sa di tragedia, di solitudine, di urgenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Marina Foïs, in concorso al Festival di Cannes: «Ho sedotto più di un uomo parlando italiano»

È stata presentata la lista dei film in concorso al Festival di Cannes, che si svolgerà dal 12 al 23 maggio. Non c'è nessun titolo italiano(askanews) – Il regista iraniano Asghar Farhadi, lo spagnolo Pedro Almodòvar e il russo Andrey Zvyagintsev saranno tra i 21 registi in lizza per...

Nessun italiano in concorso al Festival di Cannes 2026: non era mai successo prima. Il programma, le date e gli ospiti della 79esima edizioneNell’ambiente era già noto, ma con l’annuncio odierno del programma del 79° Festival di Cannes (12-23 maggio) è stato ufficializzata la totale...

Temi più discussi: I film al cinema ad Aprile; Il nuovo cinema francese si esplora al Modernissimo; Rendez-vous; Dal 7 aprile torna Rendez-Vous, il cinema francese a Roma.

Festival di Cannes 2026: svelata la lineup ufficiale del Festival, tutti i film in concorsoScopri la lineup di Cannes 2026: Farhadi, Almodóvar e Kore-eda guidano un’edizione dominata dal cinema d’autore. cinefilos.it

Festival di Cannes 2026: tutti i film in concorso e nelle sezioni ufficialiIl Festival di Cannes 2026 ha ufficialmente svelato la sua selezione. La 79ª edizione della celebre manifestazione cinematografica si svolgerà dal 12 al 23 maggio 2026, confermandosi ancora una volta ... atomheartmagazine.com

Festival del cinema di Cannes 2026, il programma della 79ma edizione - facebook.com facebook

L'assenza di film italiani nel concorso principale del Festival di Cannes e nella sezione Un Certain Regard andrebbe contestualizzata. Indubbiamente il nostro cinema sta affrontando un periodo di crisi, ma non si può usare un'eccezione - è la prima volta che s x.com