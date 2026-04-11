marina e pier silvio blindano tajani

Marina e Pier Silvio hanno incontrato il segretario di Forza Italia presso la sede di Mediaset, confermando la condivisione di posizioni tra i due. Fonti del partito assicurano che nessun membro supporterà accordi o alleanze che possano mettere in discussione la leadership di Giorgia Meloni. La riunione si inserisce in un quadro di dialogo tra le forze politiche alleate.

Dopo un’ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale, e la rinnovata fiducia nel segretario, l’attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia. È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi. All’incontro hanno partecipato Gianni Letta ed il dottor Danilo Pellegrino (amministratore delegato di Fininvest, ndr)». «Quello con il segretario nazionale di Forza Italia, e vicepremier, Antonio Tajani è stato un incontro molto positivo», fanno sapere all’Ansa fonti dei Berlusconi. Piena fiducia in Tajani da parte della famiglia, quindi, almeno sulla carta, ma del resto Forza Italia in questo momento non può fare a meno del vicepremier e ministro degli Esteri, per almeno due ragioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Fi: Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e Letta domani a MilanoMarina e Pier Silvio Berlusconi incontreranno domani il segretario nazionale di Forza Italia, e vicepremier, Antonio Tajani.

Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi: "Incontro positivo con Tajani"Si è concluso dopo quattro ore e mezza l'incontro di oggi tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, Pier Silvio e Marina Berlusconi, nella...

Temi più discussi: Incontro fiume con Marina e Pier Silvio, Tajani prende tempo sul capogruppo; Incontro tra Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi e Antonio Tajani | Forza Italia: Visione unitaria per il rilancio; Forza Italia, in corso vertice Marina-Pier Silvio Berlusconi e Tajani: nuovo capogruppo e Congressi nodi sul tavolo; Forza Italia, vertice fiume con i Berlusconi, Letta e Tajani. Rinnovata fiducia al segretario.

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Forza Italia, vertice tra Marina, Pier Silvio e Tajani: via Barelli, slitta il congressoRoma La scossa arriva da Cologno Monzese e scuote ancora una volta i vertici di Forza Italia a Roma. Quattro ore di business lunch nel quartier generale di Mediaset e un conclave a cinque: ... ilmessaggero.it

Altro che pranzo di cortesia. Quando attorno allo stesso tavolo si siedono Tajani, Marina, Pier Silvio e Gianni Letta, è difficile pensare che si parli solo davanti a un caffè. Intanto spunta il nome di Enrico Costa per la Camera e il sospetto è semplice: in Forza Itali - facebook.com facebook

QUEI “CACADUBBI” DI MARINA E PIER SILVIO ABBAIANO MA NON MORDONO – AL TERMINE DELLE 4 ORE ... x.com