Maresca Juve l’ex tecnico del Chelsea è stato un’opzione per la panchina bianconera La rivelazione

Un ex centrocampista della Juventus, attualmente allenatore del Chelsea, è stato preso in considerazione come possibile guida tecnica della squadra bianconera. La notizia è stata divulgata da una fonte senza ulteriori dettagli sulle trattative o sui motivi dietro alla scelta. La Juventus ha valutato questa opzione in fase di pianificazione del cambio tecnico, ma non sono stati comunicati sviluppi ufficiali al riguardo.

di Angelo Ciarletta Maresca Juve, l’ex centrocampista della Vecchia Signora è stato una seria opzione per la panchina. La rivelazione incredibile. La Juve ha vissuto mesi di riflessioni profonde prima di blindare la propria guida tecnica. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano su Youtube, Enzo Maresca è stato una opzione seria per i bianconeri tra ottobre e novembre.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il profilo dell’ex centrocampista è rimasto a lungo sul taccuino della dirigenza come possibile alternativa per il futuro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maresca Juve, l’ex tecnico del Chelsea è stato un’opzione per la panchina bianconera. La rivelazione Maresca in lizza per la panchina del NapoliSecondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il profilo di Maresca piace molto per le sue idee moderne e per la capacità di dare... Leggi anche: Roma Juve, il retroscena sul gol di Conceicao: come hanno reagito Spalletti e la panchina bianconera