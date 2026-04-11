Nella mattinata di ieri, 10 aprile, nelle Terme dell’Osa, nel territorio di Orbetello, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di origini lombarde. La scoperta ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La zona è stata isolata e sotto osservazione, mentre si attendono eventuali esami autoptici e approfondimenti investigativi.

Un tragico evento ha colpito la zona delle Terme dell’Osa, nel territorio di Orbetello, dove nella mattinata di ieri, 10 aprile, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Massimo Gasperini. L’imprenditore di 54 anni, originario della Lombardia, si trovava in Maremma per impegni professionali ed era ricoverato presso una struttura ricettiva locale quando il decesso è stato scoperto nelle prime ore del giorno da chi si trovava all’interno dell’alloggio. Il personale della struttura che ospitava l’uomo ha dato l’allarme non appena si è accorto della situazione, provocando l’arrivo immediato dei sanitari del 118 e dei carabinieri del nucleo operativo di Orbetello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maremma, mistero alle Terme dell’Osa: morto imprenditore lombardo

Terme, a Montecatini la svolta è servita. Spunta il nome dell’imprenditore pratese CardiniMontecatini Terme (Pistoia), 26 gennaio 2026 – Chi sarà l’investitore italiano che ha presentato un’offerta di acquisto irrevocabile per numerosi...

Dario Francini: addio all’imprenditore edile della MaremmaLa Maremma ha perso una delle sue figure di riferimento nel settore delle costruzioni: Dario Francini, imprenditore edile originario di Capalbio, è...