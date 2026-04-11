Marecchiese FdI | Scorretto dire che lo Stato non ha impegnato un euro già in atto un percorso concreto

Un rappresentante di un partito politico ha affermato che le affermazioni secondo cui lo Stato non avrebbe ancora stanziato fondi per la strada Marecchiese sono false e ingannevoli. Ha precisato che è già in corso un percorso concreto per l'impegno di risorse pubbliche, contraddicendo così le dichiarazioni che sostengono il contrario. La discussione riguarda un'infrastruttura considerata strategica per la zona.

“Sostenere che lo Stato non abbia ancora impegnato un euro sulla Marecchiese è una rappresentazione mendace e scorretta della realtà e rischia di trasmettere ai cittadini un messaggio fuorviante su un’infrastruttura strategica per il territorio”. A dichiararlo sono l’onorevole Alice Buonguerrieri.🔗 Leggi su Riminitoday.it Rogoredo, il sospetto si fa concreto: si punta a inchiodare l’agente che ha sparato? Difendere lo Stato non è una colpaPusher "armati" vittime e agenti nell'esercizio delle loro funzioni indagati: Foti e Ronzulli (ma non solo) scuotono il Palazzo sul doppio standard... «Feminism», dire la verità sul vivente è già un atto sovversivoAlla Casa delle donne Alla Fiera dell'editoria delle donne di Roma, una dedica a Jane Goodall, domani alle 15 in Sala Lonzi, con Daniela De Donno e...