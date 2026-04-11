Marecchiese FdI | Scorretto dire che lo Stato non ha impegnato un euro già in atto un percorso concreto

Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che affermare che lo Stato non abbia ancora allocato fondi per la strada Marecchiese è una descrizione inaccurata e fuorviante. Secondo quanto riportato, al momento è già in corso un percorso concreto di impegno. La questione riguarda l'infrastruttura considerata strategica per la zona, con l'obiettivo di chiarire lo stato delle risorse finanziarie destinate al progetto.

“Sostenere che lo Stato non abbia ancora impegnato un euro sulla Marecchiese è una rappresentazione mendace e scorretta della realtà e rischia di trasmettere ai cittadini un messaggio fuorviante su un’infrastruttura strategica per il territorio”. A dichiararlo sono l’onorevole Alice Buonguerrieri.🔗 Leggi su Riminitoday.it Rogoredo, il sospetto si fa concreto: si punta a inchiodare l’agente che ha sparato? Difendere lo Stato non è una colpaPusher "armati" vittime e agenti nell'esercizio delle loro funzioni indagati: Foti e Ronzulli (ma non solo) scuotono il Palazzo sul doppio standard...