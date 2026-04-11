Marchetti all’ex Cinema Orfeo | Bondeno ferma è ora di ripartire

Oggi si è tenuta l'inaugurazione di una nuova sede in un ex cinema, con il sindaco che ha dichiarato che il luogo sarà aperto a tutti e pronto a diventare un punto di incontro e di scambio per la comunità. La cerimonia ha coinvolto diverse persone e ha segnato la ripresa di un spazio pubblico che si spera possa tornare a vivere con attività e iniziative aperte al pubblico.

"Oggi inauguriamo una sede che sarà aperta a tutti, un luogo che diventerà vivo e vivace grazie alla voce di chi si vorrà fermare qui. Sarà un punto di ascolto per condividere idee, proposte e sentire le necessità della comunità direttamente dai cittadini". Con queste parole Michele Marchetti, candidato sindaco della lista civica "Scelgo Bondeno", e sostenuto dal Pd, ha dato il via ufficiale, ieri alle 18, all’apertura della sede che sarà il fulcro della sua sfida elettorale per le prossime amministrative del 17 e 18 maggio. C’è una novità che non riguarda solo la politica, ma l’emozione di ritrovare un luogo simbolo. La sede elettorale è stata infatti allestita in Piazza Garibaldi 26, proprio accanto al Municipio, all’interno dello storico ex Cinema Teatro Orfeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marchetti all’ex Cinema Orfeo: "Bondeno ferma, è ora di ripartire" Bondeno: il Pd e Marchetti, un patto segreto svelatoLa campagna elettorale a Bondeno si trasforma in un campo di battaglia verbale dove le accuse di manipolazione politica prendono il sopravvento sulle... Cinema Nuovo di Castelfranco, arriva il film "Orfeo" che racconta la storia di un pianista ispirata ai racconti di Dino BuzzatiIl 19 febbraio al Cinema Nuovo di Castelfranco Emilia alle ore 21:00 si terrà la proiezione di Orfeo, lungometraggio d'esordio di Virgilio Villoresi,...