Marche mistero sulle sacche di plasma | denuncia per lo spreco

In una regione italiana, un consigliere regionale del Partito Democratico ha presentato una denuncia riguardante le sacche di plasma, evidenziando un possibile spreco. La comunicazione ufficiale è stata inviata alle autorità competenti, e al momento non sono state pubblicate ulteriori dettagli su eventuali indagini o conseguenze. La vicenda riguarda la gestione e il possibile smaltimento di materiali biologici utilizzati in ambito sanitario.

Il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo ha inviato una comunicazione ufficiale al presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui e all’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro per denunciare la mancanza di riscontri riguardanti un accesso agli atti sul tema delle sacche di plasma non utilizzate. La richiesta, presentata il primo aprile, mira a ottenere dati precisi sulle quantità di plasma che risultano inutilizzabili ma che non sono ancora state smaltite durante il mese di marzo 2026. Per completezza di informazione, la nota è stata trasmessa anche al direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, Marco Armando Gozzini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, mistero sulle sacche di plasma: denuncia per lo spreco Marche, spreco di sangue: 300 sacche di plasma inutilizzabili per carenza di personale. L'assessore Calcinaro: «Criticità risolta ma una commissione di verifica farà chiarezza»ANCONA - Uno spreco di 300 sacche di plasma, inutilizzabili perché è stato impossibile processarle nelle 48 ore canoniche a causa della carenza di... Sacche di plasma buttate nelle Marche, carabinieri del NAS all’ospedale Torrette dopo la denuncia di Fanpage.itI carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità si sono attivati per fare piena luce sulla gestione di migliaia di sacche di plasma raccolte dai...