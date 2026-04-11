Manutenzione strade riprendono i lavori in città | la mappa degli interventi in programma

Dopo le intense piogge delle ultime settimane, i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi riprenderanno nella città a partire dalla prossima settimana. Le operazioni, che erano state temporaneamente sospese a causa delle condizioni meteorologiche avverse, coinvolgono diverse zone della città e sono state programmate per migliorare le condizioni delle infrastrutture. La riattivazione delle attività segue il miglioramento delle condizioni climatiche recenti.

Dopo le piogge copiose dei giorni scorsi e con il miglioramento delle condizioni metereologiche, la settimana prossima riprenderanno i lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi.I cartelli di preavviso di divieto di sosta sono stati installati questa mattina su via Risorgimento.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Manutenzione straordinaria delle strade, al via il programma annuale degli interventi da oltre 1,7 milioni di euro