Il prossimo 5 agosto, il porto di Giulianova sarà teatro di un concerto di Mannoia, inserito nel suo nuovo tour estivo. L’evento mira a rafforzare l’attrattività turistica della zona, attirando visitatori e appassionati di musica. La serata si svolgerà nell’area portuale, un luogo che da tempo ospita iniziative di questo tipo, contribuendo a promuovere il turismo locale durante la stagione estiva.

Il prossimo 5 agosto, l’area del porto di Giulianova ospiterà il concerto di Mannoia, un evento che si inserisce nel nuovo tour estivo dell’artista romana e punta a consolidare l’attrattività della costa teramana. La serata, organizzata dal Comune di Giulianova, vedrà la cantante esibire il repertorio previsto per la tournée in partenza nelle prossime settimane, attirando un pubblico trasversale proveniente da diverse località limitrofe. La strategia territoriale attraverso la musica live nell’area portuale. Scegliere il porto di Giulianova come palcoscenico per l’appuntamento del 5 agosto non è una decisione casuale, ma la conferma di un modello logistico già testato con successo nelle stagioni passate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mannoia accende il porto di Giulianova: musica e turismo al top

“Carnevale in riva al mare”: al porto di Ancona una serata tra musica e solidarietàL’iniziativa è promossa dal Rotary Club Ancona Conero, Rotary Club Ancona, Rotary Club Ancona 25-35 e Stella Maris, che hanno organizzato un martedì...

Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a...