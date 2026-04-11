Durante la cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato, il questore ha affermato che nessuna forma di protesta può essere una giustificazione per comportamenti illeciti. Ha ribadito che le manifestazioni devono svolgersi nel rispetto della legge e che le forze dell'ordine sono impegnate a garantire l'ordine pubblico. La dichiarazione si inserisce nel contesto di recenti episodi di violenza durante alcune proteste.

"Nessuna protesta può in alcun modo giustificare la commissione di reati". Lo scandisce il questore Gaetano Bonaccorso nel suo discorso alla cerimonia istituzionale per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. Sulle manifestazioni, spesso violente e teatro di scontri con le forze dell’ordine, insiste il questore: quegli eventi richiedono "straordinari impegni per il mantenimento dell’ ordine pubblico. Non si è trattato solo di un aumento quantitativo dei servizi, ma di un anno straordinario per la complessità" di alcuni di questi, dettati dalla "proiezione" di crisi interne e dei conflitti geopolitici. In piazza si... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazioni violente. Il questore Bonaccorso: "Nessuna protesta può giustificare i reati"

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Non accettiamo lezioni di democrazia né di lotta alla mafia da questa sinistra. La stessa che è andata a fare visita in carcere a Cospito, che strizza l’occhio a manifestazioni violente, che non trova mai il coraggio di condannare fino in fondo chi assale le Forze x.com