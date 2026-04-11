Manetti lancia la lista | Sarà un successo bis Forti nel campo largo

L’assessora regionale alla Cultura e coordinatrice della lista toscana Casa Riformista-lista Giani ha annunciato ufficialmente la presentazione di una nuova lista politica. In un messaggio rivolto ai partner della coalizione di centrosinistra, ha dichiarato che si prevede un risultato positivo e che si rafforzeranno le forze nel campo largo. La candidatura del candidato più probabile, ancora non confermata ufficialmente, è stata anche al centro delle sue parole.

Assessora regionale alla Cultura e coordinatrice della lista toscana Casa Riformista-lista Giani, Cristina Manetti lancia messaggi chiari ai ’compagni di viaggio’ della coalizione di centrosinistra che vede nel "Biffoter" il candidato più plausibile (ma non ancora ufficializzato). "Orgoglio per Prato-Casa Riformista" ha chiare le sfide sui cui puntare nel dialogo con l’elettorato: sanità, infrastrutture, cultura, lavoro. E vuol pesare nel campo largo forte dell’exploit alle ultime elezioni toscane. Dopo il grande successo alle Regionali, la lista che coordina si prepara a scendere in campo a Prato. Collocazione e obiettivi? "Il risultato ottenuto alle ultime regionali ci dà una spinta importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manetti lancia la lista: "Sarà un successo bis. Forti nel campo largo" Provinciali, Avitabile lancia la sfida: “Avanti-PSI la sorpresa del Campo Largo nel Sannio”Stefano Avitabile annuncia la sua candidatura alle Elezioni Provinciali di Benevento del febbraio 2026 in quota Avanti Campania PSI, all’interno... Fratelli d’Italia lancia la sfida alla presidenza della Provincia: “Compatti contro il campo largo”“Non aspettiamo scienziati che ci vengano a dare lezioni su cosa significhi il centrodestra“. Si parla di: Manetti lancia la lista: Sarà un successo bis. Forti nel campo largo; REGIONE TOSCANA * :ARTE CONTEMPORANEA, AL PECCI DI PRATO I BILANCI E MANETTI LANCIA NUOVO BANDO DA 500 MILA EURO. Manetti lancia la lista: Sarà un successo bis. Forti nel campo largoL’assessora regionale alla Cultura è coordinatrice della sinergia Orgoglio per Prato-Casa Riformista. E indica la sanità, il lavoro e le infrastrutture tra i temi centrali della campagna elettorale. lanazione.it