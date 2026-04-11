Mancinelli alla Camera | l’artista che fonde tela e digitale

L’artista aquilano Pierpaolo Mancinelli riceverà il secondo Premio Arte & Cultura durante una cerimonia che si terrà lunedì 13 aprile 2026 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati a Roma. La premiazione riconosce il suo lavoro che unisce tecniche tradizionali e digitali, evidenziando una ricerca artistica incentrata sulla combinazione di tela e strumenti digitali. La cerimonia vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo dell’arte.

L’artista aquilano Pierpaolo Mancinelli riceverà il secondo Premio Arte & Cultura nella Sala della Regina presso la Camera dei Deputati a Roma, in occasione della cerimonia prevista per lunedì 13 aprile 2026. Il riconoscimento, promosso dall’associazione culturale Art Global con la direzione artistica di Angiolina Marchese e la consulenza curatoriale di Rosanna Vetturini, celebra l’eccellenza di personalità che hanno lasciato un segno nei settori della cultura, dell’arte, dello spettacolo, della musica, del cinema, del giornalismo e della politica. L’innovazione estetica tra tela e digitale: il profilo di un talento abruzzese. Il successo ottenuto da Mancinelli non è solo un traguardo personale, ma riflette una ricerca stilistica che pone l’Aquila al centro di un dialogo tra tradizione e modernità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mancinelli alla Camera: l’artista che fonde tela e digitale Fábio Gomes Trindade, l’artista brasiliano che fonde murales e alberi vivi in ritratti straordinariC’è una strada nella piccola città di Trindade, nello stato brasiliano di Goiás, dove una donna bellissima ti guarda dal muro di un edificio... Cybersecurity e Intelligenza Artificiale: l’analisi della minaccia digitale alla Camera(Adnkronos) – Mercoledì 28 gennaio 2026, la Sala Stampa della Camera dei Deputati ospiterà una conferenza dedicata a un tema critico: l’utilizzo...