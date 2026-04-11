Mamma e figlia avvelenate l' indiscrezione sulle autopsie | Nessuna necrosi

Due donne, madre e figlia, sono morte in circostanze ancora da chiarire, sollevando domande sulla causa dei decessi. Le autopsie sono state effettuate, ma secondo fonti ufficiali non è stata riscontrata alcuna necrosi nelle analisi. Restano da capire i dettagli sulle cause che hanno portato alla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia di 15 anni, Sara Di Vita. La vicenda è al centro dell’attenzione investigativa.

Come sono morte Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara Di Vita? È l'interrogativo attorno cui ruota l'inchiesta per duplice omicidio premedidato, al momento contro ignoti, avviata dalla Procura di Larino (Campobasso) in seguito ai decessi sospetti delle due donne, avvenuti lo scorso dicembre per un malore inizialmente ricondotto a una presunta intossicazione almentare. Un'ipotesi sfumata dopo l'alert vocale del Centro Antiveleni di Pavia circa un possibile avvelenamento da ricina, una sostanza altamente tossica estratta dai semi del ricino, eventualmente somministrata alle vittime in quantità tali da ucciderle nel giro di poche ore.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mamma e figlia avvelenate, l'indiscrezione sulle autopsie: "Nessuna necrosi" “Nessuna traccia di ricina”. Mamma e figlia avvelenate, la scoperta sul marito in ospedaleIl piccolo centro di Pietracatella è scosso da un mistero che supera di gran lunga l’orrore di una semplice tragedia familiare. Madre e figlia morte avvelenate, senza necrosi degli organi dubbi sulla ricina: cosa pensa Roberta BruzzoneSono ancora tante le ombre sulla morte di madre e figlia in provincia di Campobasso, forse avvelenate a causa della ricina, un potentissimo veleno. Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni nessuna traccia di ricina»