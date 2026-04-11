Maltempo allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico domani 12 aprile | le regioni colpite
Per la giornata di domenica 12 aprile 2026, il cielo sarà in gran parte sereno su molte regioni italiane. Tuttavia, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo, con un livello arancione e giallo per il rischio idrogeologico in alcune aree del paese. La presenza di maltempo ha portato alla diffusione di allerte per possibili criticità, anche se le condizioni generali sono prevalentemente stabili.
Per la giornata di domani, domenica 12 aprile 2026, il tempo sarà prevalentemente sereno in gran parte dell'Italia, ma la Protezione Civile ha comunque diramato un bollettino di allerta meteo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 7 aprile 2026 per rischio idrogeologico: le regioni colpiteIn un contesto soleggiato e asciutto su tutta l'Italia, non mancano alcune criticità per le regioni colpite dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi.
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 8 aprile 2026 per rischio idrogeologico: le regioni colpiteAncora criticità idrogeologiche per le regioni colpite dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi.