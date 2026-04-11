Maltempo allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico domani 12 aprile | le regioni colpite

Per la giornata di domenica 12 aprile 2026, il cielo sarà in gran parte sereno su molte regioni italiane. Tuttavia, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo, con un livello arancione e giallo per il rischio idrogeologico in alcune aree del paese. La presenza di maltempo ha portato alla diffusione di allerte per possibili criticità, anche se le condizioni generali sono prevalentemente stabili.