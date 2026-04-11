Donyell Malen ha segnato tre volte durante la partita, contribuendo alla vittoria della squadra contro il Pisa. La squadra romana ha ottenuto i tre punti, mentre il Pisa ha mostrato segnali di difficoltà nel corso del match. La gara si è svolta secondo i canoni di un incontro di calcio tra queste due formazioni, con il giocatore olandese protagonista in campo.

"> Donyell Malen illumina la serata con una tripletta. Nella serata di venerdì, il calciatore Donyell Malen ha regalato ai tifosi della Roma un’esibizione memorabile, realizzando un’impressionante hat-trick contro il Pisa, ultima in classifica della Serie A. La partita, che si è svolta allo Stadio Olimpico, ha rappresentato una vera e propria boccata d’aria fresca per i giallorossi, impegnati in una corsa contro il tempo per mantenere vive le proprie ambizioni europee. Malen ha dimostrato una forma strabiliante, colpendo il bersaglio con tre gol che hanno non solo assicurato i tre punti alla Roma, ma anche riportato gli animi alti tra i tifosi e la squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malen tripletta, Roma risorge contro un Pisa in crisi.

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